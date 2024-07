Borsa | l' Europa resta positiva lente su macro dagli Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Le Borse europee si confermano positive in attesa, nel primo pomeriggio, deiStati Uniti con i salari non agricoli e il tasso di disoccupazione. I listini, da una parte, hanno assorbito, a vittoria scontata dei laburisti in Gran Bretagna (Londra è marginale a +0,1%) , dall'altra, guardano con più tranquillità al secondo turno delle legislative francesi in programma domenica, rincuorati dai sondaggi che escludono una maggioranza assoluta dell'estrema destra di Marine Le Pen. A Parigi il Cac 40 segna +0,4 per cento. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna oltre un quarto di punto, con tech e immobiliare in evidenza. Anche i future su Wall Street sono in rialzo. Tra le singole Piazze, Francofortela migliore (+0,83 il Dax), nonostante il crollo della produzione industriale tedesca a maggio, peraltro peggio delle stime.