Borgia amore e Psyche

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nel ristorante in via Washington, a Milano, un menu cerca di interpretare sogni e desideri del cliente con il piccolo test psicologico. Ma ne non ne avete voglia niente paura: lo chef Giacomo Lovato, in crescita costante, ha mano felice e grande esperienza e la sua cucina funziona benissimo anche negli altri percorsi.