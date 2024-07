Bikini 78 anni di evoluzione | da scandalo a simbolo di libertà

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 5 luglio 2024) Articolo pubblicato venerdì 05 Luglio 2024, 19:01 L’amatissimofesteggia 78. Quando è entrato in voga ha destato scalpore, ma da quel momento la questione si è evoluta. Grazie ai suoi innumerevoli modelli che si possono acquistare attraverso cui sfogare la propria fantasia, oggi è il must have dell’estate costituendo una forma di seduzione L'articolo, 78di: dadiproviene da Il Difforme. .