Biden a sostenitore | Non ho intenzione di andarmene

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Agenzia Vista) Usa, 05 luglio 2024 Durante un ricevimento alla Casa Bianca in occasione delle festività americane del 4 luglio, un membro del pubblico ha gridato al Presidente: "Continua a combattere! Abbiamo bisogno di te!", lui ha risposto: "Potete contare su di me. Non hodi". White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.