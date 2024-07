Bergamo in aiuto di una famiglia di Gaza

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di venerdì 5 luglio 2024) SOLIDARIETÀ . La segretaria della Fondazione Comunità Bergamasca ha preso a cuore la storia di Ahmed, malato grave, e dei suoi cari: in campo Caritas e il Cardinale Pizzaballa. Consegnato pacco viveri, in arrivo ricambi per la sedia a rotelle.