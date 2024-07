BELVE LASCIA RAI2? TRATTATIVE IN CORSO CON NOVE PER IL TALK DI FRANCESCA FAGNANI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 5 luglio 2024)e torna su? Ilshow diventato di culto con il passaggio alla Tv di Stato che ha creduto nele nella sua padrona di casaè al centro delle ultime notizie di telemercato. Mentre è confermato per l’autunno della seconda rete Rai un nuovo ciclo di, la società di produzione Fremantle che realizza il format secondo Dagospia sta trattando con Discovery per rientrare in quel di. Con il boom di ascolti e di popolarità, il brandora vale molto di più e probabilmente si gioca al rialzo. Lo stesso avvenne con Italia’s got Talent che lasciò Mediaset e Canale 5 dopo un aumento del prezzo esagerato. L'articoloINCONPER ILDIproviene da BUBINO.