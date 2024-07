Basket sospiro di sollievo per l’Italia | Gallinari ci sarà con la Lituania

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Pericolo scampato.di Gianmarco Pozzecco dovrà affrontare il duro scoglio di nomenelle semifinali del Preolimpico che concede un posto ai prossimi Giochi di scena a Parigi. E il coach azzurro potrà fortunatamente avere a disposizione Danilodomani sera. Il giocatore di scena in NBA con i Milwaukee Bucks nell’ultima stagione si era fermato negli ultimi minuti della partita di questa notte (italiana) contro il Porto Rico per una botta al ginocchio destro. E si temeva il peggio, ricordandosi quanto avvenne due anni fa in un’amichevole contro l’Olanda. Ma fortunatamente lo staff medico della Nazionale ha scongiurato problemi ulteriori. Questo il referto medico pubblicato sul sito della FIP: “a seguito di esami strumentali effettuati nella mattinata portoricana, è emerso un leggero trauma al ginocchio destro che non impedirà al giocatore di essere a disposizione dello staff tecnico Azzurro per la semifinale contro la“.