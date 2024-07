Basket Serie B Interregionale Gabrielli e Senigallia le strade si separano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il coach, che aveva un altro anno di contratto, va al Ravenna.La società saluta e cerca un nuovo tecnico: Petitto o Surico?, 5 Luglio 2024 – Siletra Goldengase coach Andrea. Il tecnico aveva un altro anno di contratto, ma alla fine lesi sono separate eè salito di categoria divenendo il nuovo tecnico del Ravenna, nomina appena ufficializzata. La società di via Capanna, che da tempo sapeva di questa possibilità, ha offerto parole di ringraziamento per, a cui viene augurato “tutto il meglio per il proseguo della carriera. Andrea ha guidato la Goldengas con grande dedizione e professionalità, aiutandola a crescere”. Anche dal tecnico pesarese il ricordo di una annata con tante vittorie prima dello stop nei quarti dei play-off: “è stata una stagione piena di sacrifici e grandi soddisfazioni.