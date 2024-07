Baseball | blitz di Parmaclima contro San Marino nel venerdì di Serie A bene l’UnipolSai Bologna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024)dial Serravalle di Sannell’anticipo valido per il decimo turno dellaA 2024 di. Il team emiliano si è infatti imposto per 7-2i padroni di casa, balzando momentaneamente al comando del raggruppamento A insieme aldi. Una gara indirizzata già dal primo inning, quando sono arrivati ben tre punti per i parmigiani, abili poi ad aumentare di due unità il proprio vantaggio al quarto turno dopo il piccolo squillo di San(un punto nel terzo inning). Il copione si ripete anche dopo il sigillo del team di casa segnato al quinto, preludio degli ultimi due punti di Parma, abile a chiudere i conti con un uno scarto di cinque lunghezze. Tutto facile poi per la già citata, a cui sono bastati due inning (il quarto e il sesto) per portare a casa una partitaMacerata conclusasi per 1-5.