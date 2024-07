Baby Gang lascia il carcere in Lamborghini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) "La legge italiana non funziona un co". Questa la dichiarazione di Zaccaria Mohuib, in arte, subito dopo essere uscito daldi Busto Arsizio (Varese), dove era detenuto dall’aprile scorso, per tornare agli arresti domiciliari. Ad attenderlo fuori dai cancelli dell’istituto di pena un amico e unaHuracan color arancione. Il trapper da milioni di follower, con una lunga serie di procedimenti giudiziari sulle spalle, iniziati quando era ancorta adolescente, era tornato di nuovo dietro le sbarre in aprile per aver violato gli arresti domiciliari, dove si trovava con il braccialetto elettronico da gennaio in seguito a condanne in primo grado a 4 anni e 10 mesi per una rapina e a 5 anni e 2 mesi per una sparatoria nell’estate del 2022 in una delle zone della movida milanese.