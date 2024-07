Aviaria allo studio test per bovini e latte crudo in Italia | Iszv valutano rischi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 luglio 2024)sperimentali per la ricerca del virus dell'su, con l'obiettivo "di produrre dati scientifici utili a una valutazione delo e per una precisa diagnosi, qualora dovessero presentarsi eventuali riscontri sul territorio nazionale di casi analoghi a quelli statunitensi". In seguito all diffusione del virus influenzale H5N1 ad alta patogenicità .