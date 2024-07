Autonomia | Maraio Psi ‘gli italiani fermeranno la secessione’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 lug (Adnkronos) – “Non permetteremo a questo governo di portare a termine il disastroso disegno secessionista che premia chi ha avuto di più, mentre chi avrà bisogno di risorse non potrà averle”. Così il segretario del Psi Enzo, che oggi insieme ai leader delle forze politiche di opposizione, sindacati, associazioni, ha depositato in Cassazione il quesito per l?abrogazione della legge Calderoli sull?differenziata. Tra i leader erano presenti Landini, Schlein, Conte, Magi, Fratoianni, Bonelli, Boschi. ?Chiediamo la mobilitazione di tutti i cittadini che credono nell’unità della Repubblica e vogliono l’uguaglianza dei diritti di tutti. Per preservare due pilastri fondamentali del nostro Paese che sono la sanità universale e l?istruzione pubblica uguale per tutti i cittadini.