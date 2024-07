Aumenti stipendio docenti e ATA Valditara ha pronti 3 miliardi per il nuovo contratto Per i sindacati non basta | Servono maggiori risorse

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 5 luglio 2024) L'atto di indirizzo in vista del rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca è stato svelato, con le prime cifre previste per aumentare gli stipendi: 3circa. Le organizzazioni sindacali al momento non si reputano soddisfatte e chiedono altreda mettere sul piano e suggeriscono azioni per combattere l'inflazione. L'articoloe ATA,haper il. Per inon: “” . .