Attacchi cyber cresciuti del 625 per cento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) "Nel 2023 c’è stato un aumento del 625% deglialle aziende italiane, molti in relazione alla guerra ibrida condotta dai russofona. Va costruita una barriera informatica per innalzare le difese soprattutto del sistema delle piccole e medie imprese". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alberto Barachini, alla presentazione della campagna istituzionale ("Accendiamo la sicurezza. Proteggiamo le nostre imprese", lo slogan) per promuovere la consapevolezza in materia disicurezza per le pmi, realizzata dall’Agenzia per lasicurezza nazionale e dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del consiglio. "Ci sonodimostrativi – ha spiegato Barachini – ed altri che bloccano la funzionalità delle aziende entrando da piccole finestre, da uffici nei quali il personale non è abituato o formato a pensare a questi rischi".