Assovetro un 2023 in calo giù produzione ma segni ripresa

(Di venerdì 5 luglio 2024) Anche l'industria del vetro italiana sente la crisi. Nelil settore ha registrato una flessione nei volumi prodotti in tutti i comparti: -5,3% quello del vetro cavo, -7,7% quello del vetro piano e -21% per le fibre. Ma le prospettive per il 2024 "danno moderati segnali di" anche grazie al taglio dei tassi di interesse e agli ultimi dati che confermano, nel primo trimestre dell'anno, una crescita dell'export dei prodotti italiani legati al vetro, come il vino che ha segnato +3,1%, e il prosecco con un + 7,8%. Questi i dati illustrati all'Assemblea annuale di(l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, aderente a Confindustria) dal presidente Marco Ravasi. Il fattore "critico" resta però sempre il prezzo dell'energia che mette a "rischio la competitività" del comparto e rende "più difficile" il percorso di decarbonizzzazione.