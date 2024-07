Assalto al deposito dei corriere Dhl di Rovellasca

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 5 luglio 2024) UnaldelDhl aè stato sventato dall’attivazione dell’allarme e dal rapito intervento della vigilanza e dei carabinieri. Ladri in azione con camion e muletto aIl tentativo di furto fallito è andato in scena questa notte verso le 4 nel capannone di via Paganini a, sede di .