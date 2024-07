Ascolti tv i dati del 4 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

Ieri sera, giovedì 4, su Rai1 Noos – L'Avventura della Conoscenza conquista 1.815.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale5 Temptation Island porta a casa 3.547.000 spettatori con uno share del 26.8%. Su Rai2 The North Sea intrattiene 655.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Brick Mansions registra 832.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rai3 La ragazza con il braccialetto conquista 883.000 spettatori e il 5.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.068.000 spettatori (8.3%). Su La7 In Onda – Prima Serata raggiunge 798.000 spettatori e il 4.9%.