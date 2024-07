Arriva in Italia la polverina che invita i giovani a sniffare

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 5 luglio 2024) La prima cosa che viene in mente è una: sembra cocaina. Sembra, ma non lo è. "Sniffy" è un "energy boost", una sorta di integratore alimentare che dà più forza, come se fosse un energy drink con un'unica, sostanziale differenza: non si beve, ma si inala.Da qualche mese Sniffy spopola in.