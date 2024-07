Alex Marangon non solo ayahuasca | iniezione di veleno di rana amazzonica per l’asma

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Adnkronos) – Oggi l’autopsia sul corpo di, il 25enne barista di Marcon, Venezia, ritrovato morto lunedì su un itto del Piave, ed emergono sempre più forti i dubbi che il ragazzo non sia morto per annegamento né per morte violenta, ma per gli effetti delle pratiche sciamanico-curative durante la due giorni privata all’abbazia .