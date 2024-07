ACF Arezzo rinnovo del contratto alla calciatrice Costanza Razzolini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – L’ACFè lieta di annunciare ildeldella, che continuerà a vestire la maglia amaranto., capitano della squadra, ha segnato 13 gol nella scorsa stagione, contribuendo in modo significativo all’ottimo finale di campionato. Classe ’97,si conferma un punto di riferimento per la squadra, guidando l'attacco amaranto per l’ottavo anno consecutivo. La sua presenza in campo e fuori è fondamentale per la squadra. Nel corso della sua carriera con l’, tra Campionato e Coppa Italia, l’attaccante fiorentina ha realizzato 89 reti in 169 partite ufficiali. Al termine della stagione 2022/2023, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Chimera Amaranto”, assegnato dal Museo Amaranto – Storia dell’Calcio.