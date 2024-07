Abuso d’ufficio la Camera lo abroga ma il reato “riappare” nel decreto Carceri

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ieri laha dato il via libera all'articolo 1 del ddl Nordio che abolisce l'd'ufficio. Tuttavia ilsarebbe stato rintrodotto, sotto simili vesti, nel dlappena approvato in Cdm. Ma per il ministro Nordio si tratta di due fattispecie "completamente diverse". .