A2A approda a Cagliari il primo spazio della Sardegna

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 luglio 2024) consulenti dedicati potranno supportare cittadini e imprese a orientarsi al meglio nel mondo dell’energiailA2A. Qui, consulenti dedicati potranno supportare cittadini e imprese a orientarsi al meglio nel mondo dell’energia. All'interno dello store, situato in via San Benedetto 33, personale specializzato sarà a disposizione per fornire consulenza .