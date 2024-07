Zirkzee Milan ULTIMA SPERANZA per i rossoneri Il centravanti del Bologna risulta VICINO?

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 4 luglio 2024), ici SPERANO fino all’ultimo! Ecco il piano dei dirigenti per riuscire a strappare ildelI dirigenti del mercatonon si toglieranno facilmente dalla mente l’idea di puntare suldelJoshua. Il grande sogno per l’attacco sembra via via allontanarsi nelle ultime settimane, ma il giornalista Niccolò Ceccarini, attraverso .