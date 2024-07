Wimbledon Musetti vince derby con Darderi e va al terzo turno

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Avanza anche Djokovic Lorenzoavanza aldi2024, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet club di Londra. Oggi il 22enne azzurro, numero 25 del mondo e del seeding,ilcon il coetaneo e connazionale Luciano .