Volley Cesena Over 56 Traguardo da festeggiare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Serviva una festa, perché arrivare secondi al campionato del mondo dei pallavolisti veterani non è una faccenda che capita tutti i giorni. E soprattutto perché ogniraggiunto è l’occasione per alzare l’asticella degli obiettivi. Martedì sera i pallavolisti ‘56’ delClubsi sono dati appuntamento al Babbi Caffè per celebrare insieme agli sponsor e a tutte le realtà che hanno sostenuto il loro percorso, il grande risultato raggiunto. "E’ stata l’occasione per raccontare ciò che siamo riusciti a fare in campo – spiega Gabriele Gozi, uno dei tecnici della squadra insieme a Luigi Pedrelli –, che non è affatto da sottovalutare, prima di tutto per via della caratura degli avversari. In effetti l’International Veteransball Association è formata da squadre che rappresentano nazioni, non città.