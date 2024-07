Vincenza Saracino trovata sgozzata in un casolare abbandonato | era scomparsa nel nulla da 24 ore

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 4 luglio 2024) La Marca trevigiana è scossa in queste ore da un terribile omicidio. In via Maleviste, in undisabitato in aperta campagna tra Treviso e Preganziol, nel tardo pomeriggio di mercoledì è stato trovato il corpo senza vita di una 50enne trevigiana ma originaria di Molfetta (Bari),