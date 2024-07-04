Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 16:30 (Di giovedì 4 luglio 2024) Viabilità DEL 4 luglio 2024 ORE 16,20 claudio veloccia SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICINO ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA BOCCEA E CASSIA, CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST ELO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 15:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 4 LUGLIO 2024 ORE 13. 30 APERTA AL MOMENTO LA METRO C, CHIUSE LE LINEE A, B E B1 ANCHE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE POSSIBLI RISUZIONI PER LE LINEE DI SUPERFICIE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E LABARO, IN DIREZIONE CENTRO LA CIRCOLAZIONE È REGOLARE SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE CODE DA SPINACETO A CASTEL DI LEVA, IN DIREZIONE LATINA SULL’AURELIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA, VERSO IL RACCORDO ANULARE ORA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA È IN CORSO LO SCIOPERO DI 8 ORE MA SOLO SULLA RETE GESTITA DA ATAC L’AGITAZIONE ANDRÀ AVANTI FINO FINOALLE 16. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 12:30 - 30 CHIUSE TUTTE LE LINEE METROPOLITANE ANCHE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE POSSIBLI RISUZIONI PER LE LINEE DI SUPERFICIE SERVIZIO REGOLARE SULLE RETI BUSROMA TPL DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. VIABILITÀ 4 LUGLIO 2024 ORE 12. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA È LA CAUSA DELLE CODE TRA PRIMA PORTA E LABARO, IN DIREZIONE CENTRO PER TRAFFICO AUTO IN CODA SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, SEMPRE VERSO IL CENTRO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA è IN CORSO LO SCIOPERO DI 8 ORE MA SOLO SULLA RETE GESTITA DA ATAC L’AGITAZIONE ANDRà AVANTI FINO FINO ALLE 16. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 11:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 30 CHIUSE TUTTE LE LINEE METROPOLITANE ANCHE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE POSSIBLI RISUZIONI PER LE LINEE DI SUPERFICIE SERVIZIO REGOLARE SULLE RETI BUSROMA TPL DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. VIABILITÀ 4 LUGLIO 2024 ORE 11. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD RISOLTI I DUE INCIDENTI IL PRIMO TRA CASTELNUOVO D PORTO E SETTEBAGNI E L’ALTRO INCIDENTE TRA SETTEBAGNI E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, ENTRAMBI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE, LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD, SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA CODE SULL’AURELIA PER LAVORI, SIAMO NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA, IN USCITA SEMPRE PER LAVORI MA SULLA PONTINA SI STA IN CODA DA CASTEL ROMANO A VIA MONTE D’ORO, IN DIREZIONE LATINA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA è IN CORSO LO SCIOPERO DI 8 ORE MA SOLO SULLA RETE GESTITA DA ATAC L’AGITAZIONE ANDRà AVANTI FINO FINO ALLE 16. romadailynews
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