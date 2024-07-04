Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 08:45 (Di giovedì 4 luglio 2024) Viabilità 4 LUGLIO 2024 ORE 08.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-Roma, CODE TRA PONZANO RomaNO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD, IN DIREIZONE Roma TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE Roma NORD POI CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO TRA LE USCITE CASSIA E PESCACCIO AUTO IN CODA DALLA Roma-FIUMICINO ALL’OSTIENSE TRAFFICO RALLENTATO DALL’ARDEATINA ALLA TIBURTINA IN INTERNA SI STA IN CODA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA INCOLONNAMENTI INTERESSANO ILTRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA A PORTONACCIO, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ 4 LUGLIO 2024 ORE 07. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IN ENTRATA NELLA CAPITALE PRIME CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCOROD A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA CODE DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO SI RALLENTA POI SULLA STATALE PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA TUTTO IN DIREZIONE ROMA SI SONO FORMATE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO INFINE, SUL RACCORDO AUTO IN CODA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ 4 LUGLIO 2024 ORE 07. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IN ENTRATA NELLA CAPITALE PRIME CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCOROD A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA CODE DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO SI RALLENTA POI SULLA STATALE PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA TUTTO IN DIREZIONE ROMA SI SONO FORMATE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO INFINE, SUL RACCORDO AUTO IN CODA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2024 ore 20:30 - 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICATE LE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA ALTEZZA SALARIA E PIU AVANTI TRA NOMENTATA FINO ALLO SVINCOLO CON LA ROMA TERAMO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E APPIA SEMPRE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRATA VERSO IL CENTRO A PARTIRE DA VIA ISACCO NEWTON MENTRE VERSO IL RACCORDO SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALL USCITA TOR CERVARA POI INCOLONNAMENTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA MEZZOCAMMINO FINO ALL AXA VERSO OSTIA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- RUN FOR LAKE VARESE: Corsa e sostenibilità per il risanamento del Lago di Varese - ... garantendo così la sicurezza e il divertimento dei partecipanti senza interferire con la viabilità ... unico sponsor dell'evento, e alla collaborazione di Regione Lombardia, EcoRun Varese è in grado di ... varesenews
- Da soli o in staffetta, sabato la grande corsa intorno al Lago di Varese - ... AQST e Regione Lombardia hanno chiesto ad EcoRun Varese di organizzare una manifestazione ... senza comportare modifiche o limitazioni alla viabilità stradale. La corsa prevede la formula "individuale" ... varesenews
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