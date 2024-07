Vi racconto come ho trovato il prodotto anti-sfregamento cosce che mi ha salvato l' estate

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il lato positivo di un problema così comunelodelle(che in, con il caldo, non genera solo fastidi ma vere e proprie ferite)? È che ora ho scoperto che ci sono diversi modi per affrontarlo. E la combo abitino leggero + passeggiata non mi fa più paura.