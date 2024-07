Vestiario vigili Comune contro la conciliazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024)deiurbani di Ancona: ildecide di non accettare la proposta fatta dal Giudice del Lavoro, ossia la via conciliatoria. Palazzo del Popolo ha girato le spalle ai lavoratori del comando della polizia locale, colpiti dalla decisione della Corte dei Conti alcuni anni fa che li obbligava a rendere indietro una somma pari a circa 2mila euro pro-capite per le indennità ricevute nelle annualità dal 2013 al 2018. Soldi che loro hanno investito per acquistare parte del materiale e per la conservazione (lavaggio, stiraggio ecc,). Da oltre un anno tutti gli agenti in servizio in quel lasso di tempo stanno pagando una quota mensile. La soluzione proposta dalla Giudice del Lavoro De Antoniis in un’udienza dello scorso aprile era stata accolta in maniera molto positiva dai lavoratori e da parte delle organizzazioni sindacali.