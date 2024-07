Vele d' epoca a Venezia trionfa l' imbarcazione di Ivan Gardini

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si è svolta in laguna l'undicesima edizione del Trofeo Principato di Monaco che ha visto la vittoria dello sloop Naïf. Il Console Onorario del Principato di Monaco a, promotore della regata, Anna Licia Balzan: «Per il Trofeo Principato di Monaco è un record assoluto che testimonia ancora una volta quanto la passione per led’sia in perfetta armonia con il legame indissolubile che la Serenissima ha con il mare». .