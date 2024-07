Ursoserve una soluzione negoziale nel Wto sulle auto cinesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Auspico che si trovi unaperchè i dazi sono solo uno strumento ma laè cosa diversa". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso parlando a Pechino in merito alla decisione dell'Ue di applicare dazi provvisori sui veicoli elettrici importati in Europa dalla Cina in risposta alle sovvenzioni per la produzione. Secondo il ministro unaandrebbe trovata "all'interno del Wto perchè noi siamo per un mercato libero ma equo". .