Unoaerre a sostegno della 20esima edizione del Mengo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Arezzo, 4 luglio 2024 –, azienda aretina tra i gruppi orafi più grandi al mondo, adel MEN/GO MUSIC FEST 2024, il festival musicale a ingresso gratuito che andrà in scena dal 9 al 13 luglio 2024 nella splendida cornice di Parco il Prato ad Arezzo. Una line-up eclettica ed estremamente contemporanea, quella di MEN/GO MUSIC FEST 2024, che accoglie alcuni dei tour più attesi dell’estate e giovani talenti, offrendo uno spaccato accurato e ricercatoscena musicale attuale: dal pop all’urban, dal rap all’elettronica, fino al cantautorato. Cinque giornate che vedranno esibirsi sul palco oltre 30 artisti italiani come i Sud Sound System, Rose Villain, Cosmo, Mace, Sarafine e Dargen D’Amico. Il Festival si concluderà Domenica 14 luglio con una speciale performance all’alba di Paolo Benvegnù in Fortezza Medicea.