Una giornata speciale per ricordare Paola e Marco

(Di giovedì 4 luglio 2024) Decine di motociclisti, domenica scorsa, hanno partecipato al ‘Moto incontro’ di Castignano intitolato alla memoria diVagnarelli eTomassini, la coppia deceduta tragicamente nel disastro dell’hotel Rigopiano avvenuto il 18 gennaio del 2017. L’iniziativa è stata organizzata dalla sezione locale dell’Avis, in sinergia con l’amministrazione comunale e tante altre realtà del territorio in concomitanza con la tradizionale festa dei Santi Pietro e Paolo. Quest’anno i centauri, partendo da Castignano, sono arrivati ad Offida dove sono stati accolti per un aperitivo in piazza del Popolo dal Motoclub e dall’Avis locale. Dopo un giro panoramico tra le bellezze del Piceno, i partecipanti hanno concluso lacon un momento conviviale.