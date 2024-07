Uccide il fratello lo decapita e lancia la testa dal balcone

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 4 luglio 2024) AGI - Una lite furibonda culminata in modo tragico. Poi Benito S., 59 anni, si è barricato in casa, aspettando l'arrivo dei carabinieri. Sulle prima non voleva aprire la porta, al punto che i militari hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Poi si è convinto e ha lasciato che i carabinieri della compagnia di Montesarchio lo prelevassero e portassero via, in caserma, per essere interrogato e spiegare come un impeto d'ira potesse portare un uomo della sua età, 59 anni, a impugnare un grosso coltello da cucina e a colpire ilpiù grande di sei anni, Annibale. Colpirlo più e più volte, all'addome, al collo e infierire fino a recidere il capo erlo dal balconcino di casa. Una convivenza difficile Vivevano assieme da alcuni anni.