Uccide il fratello lo decapita e lancia la testa dal balcone | orrore a Benevento

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ha ucciso ila coltellate e lo hato per poire ladaldi casa . Un uomo di 59 anni nella tarda serata di ieri ha chiamato i carabinieri per denunciare i e raccontare il macabro gesto, mentre alcuni vicini avevano già assistito al gesto folle in via Piano a Pannarano, in provincia di. Un racconto che sembrava inverosimile ma che è risultato del tutto.