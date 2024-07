Uccide il fratello lo decapita e getta la testa del balcone | fermato 59enne in provincia di Benevento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ha ucciso ila coltellate, lo hato per poi lanciare ladal. Nella tarda serata i carabinieri sono intervenuti in via Piano a Pannarano, indi. Hanno trovato il corpo senza vita di un 65enne, con numerose ferite da arma da taglio eto. Laera stata lanciata. Si è consegnato senza opporre resistenza ile interrogato per tutta la notte, prima di essere trasferito nel carcere dicon l'accusa di omicidio pluriaggravato. Secondo quanto emerso, ci sarebbe stata una lite tra i due fratelli, che vivevano insieme in quella abitazione di famiglia. Indagini in corso per ricostruire il movente.