Trump ‘tifa’ per Biden | Meglio se presidente non si ritira

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 luglio 2024) La campagna dispera cherimanga in corsa. Intanto, però, riflettori accesi su Kamala Harris Donalde la sua campagna sperano che ilJoeresti in corsa per le elezioni di novembre 2024. Il team dell'exè convinto di poter trionfare, nonostante i guai giudiziari del tycoon., che .