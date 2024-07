Trovati con hashish cocaina e marijuana | manette per 2 giovanissimi di Castel Volturno

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 4 luglio 2024) Villa Literno. Dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso, il 18enne e il 19enne diche, nella serata di ieri, 4 luglio, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Villa Literno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono statiin possesso di. In particolare i militari dell’Arma, nel transitare in via San Marco, a Villa Literno, hanno notato il 19enne che alla loro vista ha aumentato il passo tentando di dileguarsi. Raggiunto e bloccato è stato trovato in possesso di una busta in plastica contenente gr. 152 di, un frammento didel peso di gr. 1,462, un coltellino a scatto nonché la somma contante di 225 euro.