Transizione Mele Sfbm | Garantiremo la sicurezza dei mezzi ad idrogeno Bene il governo sul nucleare

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’utilizzo dell’verde è destinato ad avere un ruolo da protagonista non solo nel settore industriale ma anche in quello dei trasporti, un ruolo fondamentale nel processo diecologica. Pochi mesi fa nel decreto energia è stato affidato alla Servizi Fondo Bombole Metano l’incarico di svolgere una ricerca finalizzata a sviluppare i test per ladeiadad uso autotrazione. Ne abbiamo parlato con Marco, professore associato di Politica Economica, alla guida della società del gruppo Gse (Gestore servizi energetici) dal gennaio 2023. Professor, partiamo dalla ricerca, come mai ilha scelto di affidare la ricerca alla vostra società e quando saranno pronti i risultati? “E’ stata scelta lain quanto società pubblica e soprattutto perché, da oltre 50 anni, ci occupiamo delladelle bombole a metano installate su autobus e veicoli privati che circolano in Italia, tramite collaudi e revisioni periodiche.