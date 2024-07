Traffico Roma del 04-07-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024) LuceverdeBuonasera irritazione Massimo peschiintenso sulle due carreggiate del raccordo anulare con code in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina ma disagi sono segnalati anche sulla carreggiata interna Dove troviamo code a tratti tra le uscite Pisana e Trionfale E poi della Bufalotta alla Casilina code anche sulla tangenziale di Tor di Quinto e viale della Moschea e poi tra laL’Aquila e viale Castrense il tutto in direzione San Giovanni Sulla via Salaria ancora code per lavori direzione centro Tre a Villa Spa e la tangenziale code anche sul Death Urbano della A24 in uscita da3 Tor Cervara è il raccordo anulare e infine ancora chiuso alsul tratto laziale dell’autosole il tratto compreso tra il bivio per il 24L’Aquila e il bivio per la diramazione diSud in direzione di Napoli questo per un camion ribaltato dettagli di queste ed altre notizie uscito