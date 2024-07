Traffico Roma del 04-07-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati all'ascolto si transita con difficoltà e su diversi tratti del raccordo anulare perlavori e incidenti nello specifico abbiamo in carreggiata esterna tra Latisana e la mentre sulla carreggiata interna si sta in fila tra le uscite Pisana e Trionfale E poi dalla Bufalotta alla rustica ci spostiamo sulla tangenziale anche qui abbiamo codilungo via del Foro Italico tra la Farnesina e viale della Moschea direzione Salaria sulla via Salaria ancora code per lavori direzione centro tra Villa Spada e la tangenziale auto in coda anche sul dente Urbano della A24 in uscita dadalla tangenziale allo svincolo di Portonaccio e poi a seguire tra lo svincolo Togliatti e il raccordo anulare fuori città sul tratto laziale dell'autosole a seguito di un incidente è temporaneamente chiuso il tempo compreso tra il bivio con la A24 laTeramo e il bivio per la diramazione diSud in direzione di Napoli un camion si è ribaltato ti disperdendo parte del carico composto da materiale edilizio all'interno del tratto chiuso C'è una coda di 6 km