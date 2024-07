Traffico Roma del 04-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione quad a tratti sul Raccordo Anulare tra Casilina e Appia nelle due carreggiate per un incidente code su via Flaminia tra il raccordo e Saxa Rubra nel centro è ancora per incidente chiusa via di Acilia tra via di Pratica e via Cristoforo Colombo In quest’ultima direzione per lavori code sulla Pontina tra Castelno in Montedoro verso può sempre a causa di lavori in corso cuore anche su via Aurelia tra il raccordo Malagrotta verso Aranova ancora chiusa via Ardeatina per uno smottamento tra via Appia Antica via delle Sette Chiese nelle due direzioni mi ricordo infine che è in corso uno sciopero del trasporto pubblico che interessa i dipendenti della rete di Atac lo sciopero iniziato alle 8:30 si protrarrà sino alle 16:30 sono chiuse le metro ABB uno e ci è la ferrovia termini Centocelle possibili riduzioni di corse per le linee bus e tram servizio regolare sulle reti buste dellaTPL di autoservizi Troiani dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito