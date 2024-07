Terracina Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni 32enne senza fissa dimora arrestato in flagranza

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di giovedì 4 luglio 2024)– Nel corso della mattinata di ieri a(LT), i Carabinieri del dipendente N.O.R. –Aliquota Radiomobile hannoindei “personali”, un cittadino marocchino. L’uomo, mentre era all’interno di un bar sulla strada Regionale “Flacca”, in stato di ebbrezza e in escandescenza, L'articoloinTemporeale Quotidiano. .