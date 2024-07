SSC Napoli come saranno le nuove divise per la stagione 2024 25? Ecco l’indizio

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 4 luglio 2024) La SSCavrebbe fornito attraverso i social un possibile indizio circa le maglie che gli azzurri indosseranno la prossima. NOTIZIE CALCIO. Ilsi prepara ad affrontare una nuovadi Serie A e, con essa, arriva l’attesa per leda gioco. Con l’inizio imminente del ritiro a Dimaro, la squadra partenopea si appresta a svelare i suoi nuovi kit per la-2025, destinate a essere presentate nei prossimi giorni. Sotto la guida di Antonio Conte, i giocatori delsi raduneranno in Trentino la prossima settimana per iniziare la loro preparazione estiva. Questo ritiro sarà cruciale per integrare i nuovi acquisti e perfezionare la forma fisica in vista delle sfide del campionato. La macchina organizzativa del club è già in movimento per garantire che tutto sia pronto per l’inizio del ritiro.