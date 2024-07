Sparatoria in pieno giorno a Fuorigrotta | indagano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si torna a sparare a. Questo pomeriggio, in via Leopardi, ignoti hanno sparato diversi colpi di arma da fuoco all’altezza del civico 80. I, giunti sul posto, hanno ritrovato diversi bossoli che testimonierebbero la presenza di uno o più sparatori. Fortunatamente, non si registrano feriti. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per fare L'articoloinTeleclubitalia. .