Spaccio di droga in Valtellina | arrestato corriere della mafia albanese è il killer in Mentone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sondrio – La polizia di Sondrio ha eseguito oggi a Triuggio, in provincia di Monza Briabza, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Sondrio nei confronti di un cittadino italiano che lavorava comeinper la. L'uomo ha espiato numerosi anni di pena in carcere in quanto è stato condannato a 24 anni di reclusione per aver commesso, tra gli altri, vari delitti di rapina, estorsione, sequestro di persona e anche un omicidio volontario. Si tratta, infatti, deldel delitto di. Su commissione di Maria Teresa Piva, fece fuoco contro l'imprenditore Guido Sermenghi, senza tuttavia centrarlo e colpendo invece mortalmente Christian Ballestra che stava camminando sulla strada, a pochi metri dalla villa di Sermenghi.