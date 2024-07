Sostenibilità Dentis Coripet | Riciclati di alta qualità per un futuro più sostenibile

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "C'è una riflessione che va fatta e riguarda il cambio di paradigma per cui superata ormai da tempo la raccolta imballaggi fine a se stessa, essa è oggi propedeutica al riciclo. Inoltre, fare raccolte dici consente poi di valorizzare al meglio il rifiuto. Si riesce così a dare altre vite ai rifiuti che diventano poi materie prime o seconde. Riuscire nel tempo a produrre deidipermette di offrire alle nuove generazioni unpiù". Così il presidente diCorradoin occasione di 'Missione Italia', l'appuntamento annuale di Anci dedicato al Pnrr di Comuni e Città, in programma oggi e domani a Roma.è consorzio volontario di diritto privato riconosciuto in via definitiva dal Mite il 28 luglio 2021.