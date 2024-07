Soldi borse di lusso e biglietti per stadio e teatro | generale dei carabinieri ai domiciliari per corruzione indagato anche dirigente del Mit

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 4 luglio 2024) In una inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano e del pm milanese Paolo Storari è stata eseguita un’ordinanza di arrestia carico di Oreste Liporace , comandante deidel secondo reggimento allievi, marescialli, brigadieri di Velletri (Roma) per, turbativa e false fatture su un appalto da quasi 700mila euro per servizi di pulizia.