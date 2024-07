Sky Sport Motori Weekend 4 - 7 Luglio | F1 Gran Bretagna MotoGP Germania IndyCar Mid-Ohio

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con le gare di Formula 1,e Ferrari Challenge.APPUNTAMENTI – Continua il campionato 2024 di Formula 1 con ilPremio Di, ultima gara del triple header europeo sul leggendario circuito di Silverstone. Appuntamento giovedì 4 con la conferenza stampa dei piloti, alle 14.30,per poi attendere il venerdì per i primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Sabato pomeriggio alle 12.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 16.. Domenica la gara, in esclusiva live dalle 16 su SkyUno, SkyF1, Sky4K e in streaming su NOW.